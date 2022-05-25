Сам стрілець ліквідований поліцейськими.

Внаслідок стрілянини в початковій школі Робба в місті Ювальд (штат Техас, США) загинувши 19 дітей та 2 дорослих.

Про це повідомляє низка американських ЗМІ.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про 14 загиблих.

Стрільцем був 18-річний учень середньої школи Ювальда Сальвадор Рамос, він мертвий. Ймовірно, він був убитий офіцером.

Рамос мав пістолет і гвинтівку, яку він купив на день народження.

За словами губернатора Техасу Грега Ебботта, серед поранених було двоє поліцейських, які прибули на місце події.

Як зазначається, Сальвадор Рамос застрелив свою бабусю, перед тим як з'явитися в школі.

Президент США Джо Байден звернувся до нації і закликав молитися за жертв і протистояти збройовому лобі.

Як повідомляється, 89% учнів школи Робба - латиноамериканці. Там близько 500 учнів. Через два дні у них повинні були початися канікули. Місто Ювальд, де сталася трагедія, розташоване за 50 км від мексиканського кордону.

Мотиви цього нападу, що став найкривавішим за останні роки, поки невідомі.

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