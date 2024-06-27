Негайної реакції Китаю на висловлювання Бернса, що прозвучали під час семінару з китайсько-американських відносин, не було.

Підтримка Китаєм повномасштабного вторгнення Росії в Україну шляхом надання технологій для ракет та іншого озброєння є "великою помилкою", заявив у середу посол США в Пекіні Ніколас Бернс.

Виступаючи в китайському фінансовому центрі Шанхаї, Бернс також сказав, що російське вторгнення, яке триває вже третій рік, перетворилося на "екзистенціальну кризу" в Європі, пише AP.

"Ми вважаємо, що це велика помилка - дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти так багато компонентів, технологічних компонентів, мікропроцесорів і нітроцелюлози в Росію для зміцнення і посилення оборонно-промислової бази Російської Федерації для цієї жорстокої війни", - сказав Бернс.

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Китай "не є нейтральним, але фактично став на бік Росії в цій війні", - заявив посол, додавши, що це рішення прямо суперечить давній вимозі Китаю щодо "суверенітету і територіальної цілісності".

Негайної реакції Китаю на висловлювання Бернса, що прозвучали під час семінару з китайсько-американських відносин, не було.

У нещодавньому інтерв'ю The Wall Street Journal Бернс також розкритикував Пекін за підрив культурних та освітніх обмінів між людьми шляхом допитів і залякування громадян, які відвідують організовані США заходи в Китаї.

Його коментарі викликали докір з боку Міністерства закордонних справ Китаю.

"Саме США, а не Китай, порушили і перешкоджали культурним і міжособистісним обмінам між двома країнами", - заявила в середу офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. "США використовували національну безпеку як хибний привід для переслідування, допитів і депортації китайських студентів, які прибувають до США. Такі дії завдали величезної шкоди зацікавленим особам. Вони створили лякаючий ефект".

У Вашингтоні Держдепартамент "абсолютно" погодився з "усім, що сказав посол" в інтерв'ю, повідомив прес-секретар Метью Міллер.

"Дуже складно" поліпшити відносини між людьми, "коли китайський уряд переслідує або американських громадян, які перебувають у Китаї, або переслідує китайських громадян, які беруть участь... або намагаються брати участь в американських програмах", - сказав Міллер.

Співпраця Китаю і РФ - деталі

Китай наполягає, що він не надає прямої військової допомоги Росії, але підтримує міцні торговельні зв'язки протягом усієї війни, а також візитів Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Китай також є великим покупцем російської нафти і газу, забезпечуючи рятувальне коло для військової економіки Москви, що перебуває під міжнародними санкціями. Перед вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року Китай і Росія підписали угоду, в якій присягнулися в безмежній дружбі. Китай відмовився називати вторгнення як таке і звинуватив НАТО в тому, що воно спровокувало президента Росії Володимира Путіна.

Пекін виступає проти того, щоб "нормальну торгівлю" між Росією і Китаєм використовували для його очорнення. Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. За його словами, зараз необхідно уникнути розширення і загострення війни в Україні, посприяти "охолодженню ситуації" і створити умови для мирних переговорів.

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