Він провів зустріч із президентом Польщі.

Пекін виступає проти того, щоб "нормальну торгівлю" між Росією і Китаєм використовували для його очорнення.

Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. За його словами, зараз необхідно уникнути розширення і загострення війни в Україні, посприяти "охолодженню ситуації" і створити умови для мирних переговорів.

"Це відповідає інтересам міжнародної спільноти, зокрема Європи. Китай виступає проти того, щоб під приводом нормальної торгівлі між Китаєм і Росією деякі люди переводили конфлікт в інше русло і очорняли Китай. Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи і просуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки", - йдеться в повідомленні. Відео дня

Також у повідомленні Міністерства закордонних справ країни зазначається, що Польща готова відігравати конструктивну роль у сприянні розвитку відносин між ЄС і Китаєм.

Співпраця КНР і Росії

Як відомо, США, Велика Британія та інші країни звинувачують Пекін у наданні Москві підтримки, яка дає змогу їй і далі вести війну проти України.

В Китае говорят, что не отправляют оружие России и выступают за прекращение поставок оружия "на поле боя". Также они призывают к мирным переговорам, однако отказались отправить своих представителей на мирный саммит в Швейцарии,

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