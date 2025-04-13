Бріджит Брінк заявила, що окупанти знову зробили все, щоб посилити масштаб руйнувань.

Росія завдала удару по Сумах, використовуючи балістичні ракети з касетним зарядом, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. Унаслідок чергової атаки на мирне населення загинуло 34 людини, ще 117 дістали поранення (оновлена інформація, згідно з даними ДСНС).

"Сьогодні, у Вербну неділю, Росія завдала удару балістичними ракетами по Сумах, унаслідок якого загинули 32 українських цивільних, ще 99 дістали поранення. За повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані ракети з касетним зарядом, що тільки посилило масштаб руйнувань і шкоду для мирного населення. Наші молитви разом із жителями Сум", - написала вона в соціальній мережі X (Twitter).

Удар Росії по Сумах - що ще відомо

Раніше УНІАН повідомляв про реакцію Кіта Келлогга на цей удар. "Сьогоднішній удар російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить усі межі пристойності", - заявив він.

Відео дня

Крім того, європейські лідери теж відреагували на російську агресію проти мирного населення України. Представниця НАТО Елісон Гарт написала : "Жахливі кадри з центру Сум, де російські балістичні ракети вбили десятки і серйозно поранили ще більше звичайних цивільних. Наші думки з українським народом у цей священний для багатьох день".

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