Міністр закордонних справ Чехії не соромився у виразах і прямо заявив, що Росією керують убивці, які щодня доводять, що вони не прагнуть миру.

Європейські лідери виступили з заявами, в яких засудили російський удар по центру міста Суми, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 32 особи, у тому числі двоє дітей.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон написав: "Всі знають, що цю війну Росія почала сама. І сьогодні очевидно, що Росія сама хоче її продовжувати - з кричущою зневагою до людських життів, міжнародного права та дипломатичних зусиль президента Трампа".

Він в черговий раз підкреслив, що потрібні рішучі заходи для встановлення припинення вогню. "Франція невпинно працює над досягненням цієї мети разом зі своїми партнерами", - зазначив Макрон.

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Вражений жорстоким ударом росіян по Сумах також і президент Литви Гітанас Науседа. "Ще один мерзенний російський військовий злочин – цього разу в самому центрі Сум. Це ляпас всім, хто прагне і бажає миру. Цивілізований світ має застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних мешканців та дітей. Наші серця з сім'ями жертв", - прокоментував литовський лідер.

Представниця НАТО Елісон Хартнаписала: "Жахливі кадри з центру Сум, де російські балістичні ракети вбили десятки і серйозно поранили ще більше звичайних цивільних. Наші думки з українським народом у цей священний для багатьох день".

Обурився жахливим ударом РФ по центру українського міста і глава Європейської Ради Антоніу Кошта. "Росія продовжує свою кампанію насильства, вкотре демонструючи, що ця війна існує і продовжується лише тому, що Росія так вирішила", - підкреслив він.

Також не залишились осторонь і голова європейської дипломатії Кая Каллас та міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

"Сьогодні вранці у Сумах відбулися жахливі події, коли мешканці міста зібралися на Вербну неділю, а їх зустріли російські ракети. Жахливий приклад того, як Росія посилює атаки, тоді як Україна прийняла безперечне припинення вогню", - висловила свою думку Каллас.

"Я думаю про всіх, хто вижив після жахливого нападу на місто Суми. Росія не хоче змінюватися, Росія не прагне миру. Нею керують убивці, які щодня доводять, що вони не прагнуть миру. Чеська Республіка залишається з Україною", - емоційно висловився Липавський.

Також удар росіян прокоментувала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яку шокував цинічний удар росіян по українському місту саме у Вербну неділю. "Балістичні ракети влучили в центр міста. І це саме тоді, коли віряни зібралися на богослужіння з нагоди Вербної неділі! Ще один воєнний злочин у низці багатьох! Співчуття родинам загиблих", – написала дипломат.

Удар по Сумах

Сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Кількість загиблих і поранених внаслідок удару постійно збільшується. Наразі відомо, що загинули 32 особи, серед яких двоє дітей, ще 83 особи постраждали.

Росія вдарила по місту Суми вранці 13 квітня двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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