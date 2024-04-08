Поліція почала розслідування, проте поки що нікого не заарештовано.

У посольство Росії у Вільнюсі дві ночі поспіль - 7 і 8 квітня - кидали коктейлі Молотова. як повідомляє Delfi.lt з почсиланням на поліцію Литви, вперше дипломатичне представництво атакували о 2:15 ночі 7 квітня, вдруге - через добу, о 2:46 ночі 8 квітня.

Як повідомляє Lrytas.lt, за словами чиновників, обидва рази пляшку з горючою рідиною кидали на територію російського посольства не з боку головного входу, що охороняється, а з протилежного боку, де розташований консульський відділ. Цей відділ закритий у вихідні та в нічний час. За попередніми даними, кинута в ніч на неділю пляшка з горючою рідиною не загорілася, загорівся тільки вміст пляшки, кинутої в ніч на понеділок.

При цьому місце, з якого було здійснено атаку, потрапляє в поле зору камер відеоспостереження. Відео з цих камер, на яких видно, як людина кидає пляшки, співробітники посольства передали органам, що ведуть досудове розслідування.

Відео дня

Однак поки що нікого не заарештовано у зв'язку з нападом.

На момент публікації в посольстві РФ у Литві, а також у МЗС Росії не коментували того, що трапилося.

Посольства Росії - новини

Раніше Австралія відібрала у Росії ділянку під будівництво нового посольства, оскільки ця земля розташована в безпосередній близькості від будівлі австралійського парламенту.

Також раніше Естонія оголосила персоною нон-грата і вислала з країни співробітника посольства Росії.

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