Допис із українським Кримом на мапі російське посольство вже видалило.

Посольство Росії в Південно-Африканській Республіці опублікувало допис із потенційними новими членами БРІКС. На фото, яким проілюстрували допис, окупований Крим було позначнено як територію України.

Відповідний допис зʼявився на сторінці Russia in South Africa в соцмережі X (Twitter). Зазначимо, що згодом пост щодо розширення БРІКС із українським Кримом на мапі російське посольство в ПАР вирішило видалити.

Примітно, що підпис до ілюстрації теж був красномовним: "Реальність нового багатополярного світу".

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Розширення БРІКС

БРІКС (група країн, що розвиваються) часто називають колективною противагою Заходу. Зараз до блоку входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.

Кілька днів тому стало відомо, що до блоку запросили приєднатися одразу шість провідних експортерів нафти. Прогнозується, що вже в січні 2024 року до БРІКС можуть долучитися Аргентина, Єгипет, Іран, Ефіопія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

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