Урсула фон дер Ляєн наголошує, що Україну треба підтримувати до того часу, скільки це буде необхідно для її захисту.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримує надання Україні усього необхідного озброєння для самозахисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Зокрема, фон дер Ляєн відповіла на запитання про те, чи підтримує вона надання Україні основних бойових танків західного виробництва, і зокрема німецьких Leopard 2 та британських Challenger 2.

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"Я багато разів говорила від початку російського вторгнення в Україну, що на мою думку, Україна повинна отримати усю необхідну військову техніку, якої потребує, і за допомогою якої зможе захистити свою батьківщину", - наголосила вона.

Президент ЄК уточнила, що це стосується сучасних систем протиповітряної оборони, але також й інших найновіших типів військового озброєння. На її переконання, Україну треба підтримувати до того часу, скільки це буде необхідно для її захисту.

Фон дер Ляєн підкреслила, що українці також захищають основні принципи Статуту ООН, фундаментальні права і міжнародне право.

Постачання танків Україні: подробиці

8 січня віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек не виключив поставку танків Leopard для підтримки українських військових сил у майбутньому. Водночас речник Міністерства оборони Німеччини Арне Коллатц наголосив, що його країна зараз не має планів з відправлення основних бойових танків Leopard 2 в Україну, лише готується відправка до 40 бойових машин піхоти Marder.

За даними британських ЗМІ, у Великій Британії розглядають можливість постачання в Україну танків Challenger 2.