За даними одного з джерел, Британія може запропонувати Україні близько 10 танків Challenger 2.

Велика Британія вперше розглядає можливість постачання танків для України. Йдеться про основні танки британської армії Challenger 2.

Як повідомляє телеканал Sky News із посиланням на інформовані джерела, дискусії щодо постачання Україні британських танків точаться "протягом кількох тижнів".

Постачання Україні британських танків спонукала б інші країни-члени НАТО наслідувати цей приклад. Крім того, цей крок ознаменував би значне посилення підтримки Заходом України.

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За даними одного зі співрозмовників каналу, Британія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2. Значного впливу на перебіг бойових дій ця кількість танків не матиме, але цей крок подолає бар’єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати західні танки Україні через побоювання, що це сприйметься як надмірна ескалація.

Якщо уряд Ріші Сунака прийме остаточне рішення, Британія стане першою країною, яка передасть Україні танки. Наразі в Міністерстві оборони Великої Британії не підтверджують і не спростовують плани передати України танки.

Challenger 2 перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Його вага 62,5 тонни. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Наращі група Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії. Перед цим Challenger 2 використовували в Боснії та під час війни в Іраку 2003 року. Минулого року 14 таких танків отримала Польща.

Допомога Великобританії Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Великобританія стала одним з найбільших постачальників зброї та боєприпасів для ЗСУ. Крім того, Лондон організував масштабну тренувальну програму для українських бійців.

Підтримка з боку Британії не змінилася і з приходом нового прем'єр-міністра Ріші Сунака. Політик анонсував військову допомогу на 50 млн фунтів після свого першого візиту до Києва.

18 грудня Великобританія підтвердила відправку Україні нових високоточних ракет Brimstone 2.

5 січня в Міноборони Британії заявили, що надання Україні танків цілком може бути частиною "наступного етапу" поставок озброєння нашій державі.

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