Місцеві річки через сильні зливи виходять з берегів.

Через повінь на польсько-чеському кордоні на невизначений час закрили два пункти пропуску, оскільки вони не можуть працювати.

Як повідомило видання RMF24, закрили пункти пропуску у Голковіце поблизу міста Годув, оскільки з чеського боку кордону по дорозі до нього проїхати неможливо.

"Через підвищення рівня води у річці Пьотровка і її вихід з берегів з чеського боку КПП у Голковіце закрито до наступних повідомлень", – заявила мерія Годува.

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Така ж ситуація склалася з КПП у селі Маркльовіце-Гурне.

Повені в Європі

У Румунії внаслідок повеней загинули 4 людини. В управлінні з надзвичайних ситуацій країни повідомили, що в країні від повеней постраждали 19 сіл.

Також відомо, що рівень води в річках піднявся в кількох інших країнах Центральної та Східної Європи після сильних дощів. Найближчими днями прогнозується продовження дощів, через що влада Чехії, Польщі, Словаччини, Угорщини, південної Німеччини та частини Австрії готуються до надзвичайних ситуацій.

Крім того, в деяких містах вздовж чесько-польського кордону проведено евакуацію місцевих жителів, оскільки річки піднялися вище допустимого рівня, а в столиці Чехії, Празі навіть звели протипаводкові бар'єри.

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