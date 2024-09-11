Місцевих жителів попереджають про небезпеку - дикі тварини опинилися на волі.

Повені спустошили зоопарк у Нігерії, внаслідок чого крокодили опинилися на волі, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, повені на півночі Нігерії знищили понад 80% тварин у великому зоопарку, де мешкають найрізноманітніші дикі тварини: від левів і крокодилів до буйволів і страусів.

"Деякі смертельно небезпечні тварини потрапили в наші громади, наприклад, крокодили і змії", - йдеться в заяві зоопарку. Місцевих жителів закликали вжити запобіжних заходів.

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Як повідомляється, повені почалися через прорив греблі. Унаслідок катастрофи тисячі людей опинилися без даху над головою.

Унаслідок повеней на північному сході країни минулого місяця загинуло щонайменше 49 осіб, а внаслідок повені 2022 року загинуло понад 600 осіб.

Тайфун "Ягі" спричинив сильні повені та зсуви ґрунту у В'єтнамі, забравши життя понад 60 осіб. Шторм затопив північ країни, включно зі столицею - Ханой. Міст через Червону річку звалився. Влада за допомогою гучномовців попереджає жителів про можливу евакуацію. Повені також пошкодили понад 50 000 будинків і затопили 148 600 гектарів рисових полів.

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