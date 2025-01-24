Москві не давали слова з приводу руху України до НАТО, кажуть в МЗС.

Росія не має права голосу у питаннях можливого членства України в НАТО. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи вимогу РФ заборонити Україні вступ до Альянсу.

"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання. Росія веде загарбницьку війну в Європі. Її окупаційні війська знаходяться в Україні та інших європейських країнах", - наголосив Тихий.

Речник додав, що "архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії".

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Російський ультиматум Заходу

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що повна заборона на членство України в НАТО є ключовою вимогою Росії для припинення війни. За твердженням представника країни-агресора, рішення Бухарестського саміту НАТО від 2008 року щодо обіцянки прийняти Україну та Грузію до складу альянсу колись у майбутньому, було "катастрофічним для європейської безпеки".

Перед тим спецпредставник президента США Річард Гренелл заявив, що Вашингтон заблокує усі спроби залучити Україну в Альянс, доки європейські країни не збільшать власні витрати на оборону.

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