Росія хоче, щоб НАТО скасувало своє рішення 16-річної давнини.

Повна заборона на членство України в НАТО є ключовою вимогою Росії для припинення війни. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, пише російський "Интерфакс".

"Для нас це один із ключових елементів можливої домовленості щодо конфлікту в Україні, це елемент, пов'язаний з усуненням корінних причин цього конфлікту. І ми будемо домагатися не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б унеможливлювали в будь-якому вигляді членство України в НАТО, а й наполягатимемо на тому, щоб це також стало політикою самого альянсу", - сказав чиновник.

За словами Грушка, рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо обіцянки прийняти Україну та Грузію до складу альянсу колись у майбутньому, було "катастрофічним для європейської безпеки".

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"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного, стійкого, залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї", - сказав російський чиновник.

Перспективи членства України в НАТО

Як писав УНІАН, спецпредставник президента США Річард Гренелл заявив, що Вашингтон пустить під "пилу" будь-яку ініціативу щодо залучення України до НАТО, поки європейські країни недостатньо витрачають на власну оборону.

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України до НАТО буде найдешевшим варіантом західних гарантій для Києва після війни. Він наголосив, що Україні недостатньо просто "папірця" як гарантії безпеки.

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