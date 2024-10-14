Повстанці у Малі воюють українськими безпілотниками, - Le Monde

Оперативна співпраця між українською військовою розвідкою та повстанцями CSP почалася на початку 2024 року.

Українські безпілотники надають підтримку повстанцям на півночі Малі. З літа цього року туареги руху CSP активно використовують безпілотники у боротьбі проти малійської армії та її російських союзників з ПВК "Вагнер". Київ надає повстанцям "стриману, але рішучу підтримку", пише Le Monde.

Використання безпілотників більше не є загадкою - воно стало предметом гордості для повстанців з CSP, які воюють проти малійської хунти та її російських союзників.

"Основний меседж полягає в тому, що повстанці тепер мають можливості для ударів з повітря, як і їхні вороги", — заявляють представники CSP.

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Безпілотники стали ефективним інструментом у боротьбі, що дозволяє змінити баланс сил на землі. 4 жовтня 2024 року невеликі дрони атакували військовий табір у Гундамі, розташований у регіоні Тімбукту, де знаходяться підрозділи ПВК "Вагнер". За словами представників CSP, було вбито щонайменше дев'ять російських найманців. У вересні відбулися подібні атаки на той самий табір та інші об'єкти у регіоні.

За підтвердженими даними, оперативна співпраця між українською військовою розвідкою та повстанцями CSP почалася на початку 2024 року. Кілька представників повстанців вирушили до України для проходження навчання з виготовлення та використання безпілотних літальних апаратів.

"Група CSP приїхала тренуватися з нами в Україну, а ще більша група наших інструкторів поїхала туди (в Сахель) і досі там", - повідомило джерело, близьке до Головного управління розвідки України.

За словами одного з командирів CSP, безпілотники "використовуються головним чином для націлювання на сили Вагнера в Малі". Попри це, лідери повстанців заперечують українське походження дронів, стверджуючи, що вони були придбані на чорному ринку в Лівії.

Експерти зазначають, що ці легкі безпілотники не здатні радикально змінити військовий потенціал повстанців, але вони є важливою зброєю у битвах проти російських найманців.

"Це дає нам змогу краще відстежувати переміщення противника та завдавати йому ударів з повітря. Це може змінити все", - підсумував командир CSP.

Розгром "Вагнера" в Малі

Як писав УНІАН, наприкінці липня в африканській республіці Малі повстанці-туареги розгромили десятки солдатів місцевої хунти, яка незаконно захопила владу в країні, а також найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

За підсумками кількаденних боїв повстанці захопили не лише техніку хунти і вагнерівців, але й певну кількість полонених, зокрема росіян. Згодом також стало відомо, що малійські повстанці підбили два гелікоптери приватної військової компанії "Вагнер".

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