Загоряння швидко ліквідували, спрацювали відповідні системи.

Дивний дим у будівлі Міноборони у Москві вчора ввечері з'явився через те, що спалахнули фідери (кабельні живильні лінії) Національного центру управління обороною держави (НЦУОД).

Джерело ВЧК-ОГПУ розповіло, що через це в районі стояв і різкий, неприємний запах. Загоряння швидко ліквідували, спрацювали відповідні системи. Масштаб пошкоджень встановлюється.

"Пожежа дуже своєчасна. Як неодноразово розповідав ВЧК-ОГПУ, зараз ведеться розслідування про масштабні розкрадання при будівництві НЦУОД (один з головних проектів Шойгу). І зараз пояснити чому за десятки млрд рублів вийшов звичайний офіс, в якому всі ці системи управління не працюють, можна пожежею фідерів", - сказано в матеріалі.

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Пожежа в будівлі Міноборони РФ - деталі

Вночі в Москві диміла будівля Міністерства оборони РФ. Місцеві жителі повідомили про дим біля будівлі на Фрунзенській набережній і"їдкий запах пластику". Особливо виразно запах відчули жителі найближчих будинків. Водночас у МНС факт загоряння не підтвердили. Там стверджують, що пожежі нібито не було.

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