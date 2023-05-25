Втім, екстрені служби про ймовірне загоряння мовчать, хоч пропагандисти висунули дві версії події.

Вночі у Москві димілася будівля Міністерства оборони РФ. Місцеві жителі повідомили про дим біля будівлі на Фрунзенській набережній та "їдкий запах пластику".

Як повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости", за деякий час дим розвііявся, але у повітрі залишився дивний їдкий запах. Особливо чітко запах відчули мешканці найближчих будинків.

Водночас в МНС факт загоряння не підтвердили. Там стверджують, що пожежі нібито не було.

Відео дня

"Не може бути такого, що там щось горіло. Зараз виїхали на місце, загоряння не виявлено", - заявили у відомстві.

При цьому державні ЗМІ транслювали дві різні версії події - пожежу на балконі та задимлення від запуску генератора.

Подібні інциденти в РФ

У березні сталась пожежа у будівлі ФСБ у Ростовській області. Спочатку заявляли про "коротке замикання", однак згодом стало відомо, що пожежа виникла, коли силовики намагались розібрати український дрон.

Трохи згодом, 5 квітня, загорілася будівля Міноборони РФ в центрі Москви. Причиною пожежі у будівлі Міноборони у центрі Москви офіційно став "аварійний режим електромережі".

За кілька днів у будівлі Міноборони Росії у центрі Москви було неспокійно. Сьогодні, 7 квітня, чоловік із пістолетом намагався проникнути на територію відомства.

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