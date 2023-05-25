Вночі у Москві димілася будівля Міністерства оборони РФ. Місцеві жителі повідомили про дим біля будівлі на Фрунзенській набережній та "їдкий запах пластику".
Як повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости", за деякий час дим розвііявся, але у повітрі залишився дивний їдкий запах. Особливо чітко запах відчули мешканці найближчих будинків.
Водночас в МНС факт загоряння не підтвердили. Там стверджують, що пожежі нібито не було.
"Не може бути такого, що там щось горіло. Зараз виїхали на місце, загоряння не виявлено", - заявили у відомстві.
При цьому державні ЗМІ транслювали дві різні версії події - пожежу на балконі та задимлення від запуску генератора.
Подібні інциденти в РФ
У березні сталась пожежа у будівлі ФСБ у Ростовській області. Спочатку заявляли про "коротке замикання", однак згодом стало відомо, що пожежа виникла, коли силовики намагались розібрати український дрон.
Трохи згодом, 5 квітня, загорілася будівля Міноборони РФ в центрі Москви. Причиною пожежі у будівлі Міноборони у центрі Москви офіційно став "аварійний режим електромережі".
За кілька днів у будівлі Міноборони Росії у центрі Москви було неспокійно. Сьогодні, 7 квітня, чоловік із пістолетом намагався проникнути на територію відомства.