У будівлі вибухають каністри з паливом.

У ніч на вівторок, 14 лютого, у Москві сталася масштабна пожежа в будівлі техцентру.

Як повідомляють ТАСС і РИА Новости, загоряння сталося на північному сході Москви. Пожежа поширилася на площі в 1,5 тисячі квадратних метрів. У МНС Росії повідомляють, що в будівлі знаходяться покришки і масла, що ускладнює його ліквідацію.

За попередніми даними, з будівлі вивели трьох осіб. Ще двоє заблоковані на другому поверсі. Також чути вибухи - в будівлі вибухають каністри з паливом. У московській прокуратурі заявили, що горить будівля автосервісу, сталося обвалення покрівлі.

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Відомо, що пожежа почалася неподалік від НДІ точних приладів, який займається розробкою каналів радіоуправління для об'єктів морського і авіаційного реактивного озброєння.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, що в листопаді в Білгородській області горіла нафтобаза з цистернами палива.

Вже в середині грудня пожежа почалася на території російського заводу "Зірка" в Санкт-Петербурзі.

Російські ЗМІ повідомляли, що за дев'ять місяців у РФ згоріли дев'ять торгових центрів. 9 грудня сталася пожежа в торговому комплексі "Мегахимки" біля кордону Москви і області, а 12 грудня - в торговому центрі "Стройпарк".

Нещодавно в Нижегородській області стався пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл".

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