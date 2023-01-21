Інцидент трапився в російському Ангарську. За даними місцевих пабліків, площа загоряння становить не менше 400 кв. метрів.

У Російській Федерації трапилася чергова пожежа на об'єкті критичної інфраструктури: цього разу полум'я охопило нафтобазу в Ангарську.

Як повідомляє місцевий паблік "Тайга", площа загоряння охоплює не менше 400 кв. метрів - на нафтобазі горять залізничні цистерни та бензовоз.

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Інформацію про інцидент також підтвердили по каналах Міністерства оборони РФ. ЗМІ вважають, що таке підтвердження може свідчити про плани Росії використовувати пальне нафтобази для військових потреб.

Пожежі у РФ

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на території агресора періодично трапляються загадкові пожежі, які Міноборони РФ іноді замовчує, а іноді каже, що це Українські диверсії.

Наприклад, 6 листопада, в Грайворонському районі Бєлгородської області вже горіла нафтобаза з цистернами палива. Тоді влада РФ переклала провину за інцидент на Україну.

У Росії також горять місця дислокації боєприпасів. Місцеві ЗМІ писали про "бавовну" у місті Шебекіно.

Не обійшлося без інцидентів і в Москві: там 10 січня виникла пожежа 3-го рангу. Спочатку загорілося звалище сміття, потім вогонь перекинувся на склади парфумерії, адміністративну будівлю й гуртожиток. Ще одна подія була нещодавно в селищі Моква під Курськом, тоді у місцевих жителів навіть пропала електрика.

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