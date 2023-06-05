Причини загоряння поки невідомі.

У Німеччині підтвердили загибель дитини з України під час пожежі в притулку для біженців в Апольді, Тюрінгія.

Про трагедію повідомив міністр внутрішніх і муніципальних справ Тюрінгії Георг Майєр в мікроблозі Twitter. "Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом зі своєю сім'єю шукала захисту від бомб Путіна. У такі дні доводиться впадати у відчай", - написав він.

Майєр зазначив, що зробить все, що в його силах, щоб з'ясувати причину пожежі. "Тут має бути повна ясність", - додав він.

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Пожежа в німецькому притулку для біженців: що відомо

У неділю, 4 червня, посол України в Німеччині Олексій Макєєв повідомив про пожежу в будинку для біженців у федеральній землі Тюрінгія.

Тоді повідомлялося, що в результаті пожежі є постраждалі. Посол зазначив, що не може розголошувати деталі, оскільки слідство ще триває.

За даними місцевого видання mdr.de, пожежа виникла о 05:00, її полум'я сягало кількох метрів. Журналісти повідомляли про загиблу дитину і 10 постраждалих.

Водночас стало відомо про зникнення 9-річного хлопчика з України. Місцева влада сказала, що зможе встановити особу загиблого тільки після судово-медичної експертизи.

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