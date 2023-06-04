Поранено 10 людей, імовірно загинув український хлопчик

У Німеччині в притулку для біженців у Апольді, Тюрінгія, виникла пожежа, загинула дитина. Як повідомляє mdr.de, пожежа виникла о 5 годині ранку за місцевим часом. За словами очевидців, полум'я сягало кількох метрів.

Крім загиблої дитини, ще 10 людей потрапили в лікарню. Деякі з них постраждали від надихання диму, а в однієї людини була зламана нога.

Водночас з повідомленням про загибель дитини повідомлялося про зникнення безвісти 9-річного хлопчика з України. Влада заявила, що знадобиться судово-медична експертиза, щоб визначити, чи тіло, знайдене в будівлі, є зниклим хлопчиком. Зазначається, що результати експертизи будуть відомі в понеділок.

У притулку було зареєстровано близько 245 мешканців з Афганістану, Сирії та України. Будівля зараз непридатна для проживання. Мешканців притулку наразі доставили до іншого центру прийому біженців у сусідньому Гермсдорфі.

У Twitter міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер назвала інцидент "жахливою новиною" та висловила співчуття родині загиблого та біженцям, які тут жили.

Українські біженці - яка ситуація зараз

Торік війна в Україні спричинила майже 17 мільйонів переселенців.

Німеччина у 2022 році прийняла понад мільйон біженців з України. Приблизно 80 відсотків із них - жінки, близько третини - діти і підлітки.

Водночас зараз у Європі почали потроху скасовувати пільги для українських мігрантів. Зокрема, з 1 червня платним буде проїзд у Німеччині, Польщі, Болгарії, Швейцарії та Чехії.Водночас у Німеччині українці зможуть придбати проїзний вартістю 9 євро на всі види громадського транспорту та проїзд у регіональних поїздах.

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