Лідер України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом та повідомив про актуальні оборонні потреби України в озброєнні.

Як повідомив Зеленський в Telegram, він поспілкувався з грецьким прем'єром, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля. Зокрема, Зеленський та Міцотакіс обговорили підготовку до другого саміту Україна – Балкани.

Президент подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру.

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"Ми також обговорили перебіг бойових дій, і я передав актуальні оборонні потреби України, особливо щодо ППО та артилерії", - наголосив Зеленський.

Крім того, він подякував за підтримку з боку Греції зближення України з ЄС.

"Наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро. Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", - додав глава держави.

Греція може віддати України зброю після угоди з США

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував прем'єр-міністру Греції Кіріакісу Міцотакісу віддати Україні зброю. Натомість Вашингтон пообіцяв надати допомогу на суму 200 мільйонів доларів.

Йдеться про те, що США запропонували Греції влаштувати "кругові поставки". Пентагон передає грекам певну кількість американської військової техніки, а Греція віддасть Україні стару техніку зі своїх арсеналів.

Згідно з інформацією видання Kathimerini, державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав прем'єр-міністру Греції листа, у якому зазначив, що США будуть зацікавлені оборонних спроможностях, які Греція може передати Україні. Зокрема, йшлося про те, що якщо наявні у Греції оборонні можливості будуть потрібні Україні й потребуватимуть оцінки від уряду США, Сполучені Штати можуть вивчити можливості для виділення додаткового фінансування для Збройних сил Греції на суму до 200 мільйонів доларів.

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