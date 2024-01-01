За словами глави держави, Україна розпочала рік "з роботи над зміцненням нашої оборони - зокрема, над посиленням українського повітряного щита".

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 січня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Це стало першою міжнародною розмовою глави української держави у 2024 році.

Як зазначається в соцмережі Х Зеленського, Україна розпочала рік "з роботи над зміцненням нашої оборони, зокрема над посиленням українського повітряного щита".

"Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари "шахедів", - написав Зеленський.

Він нагадав, що лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів.

"Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових "Насамсів" – систем і ракет до них", - підкреслив Зеленський.

За його словами, він обговорив із канадським прем'єром роботу над безпековими гарантіями. Зокрема, сторони домовилися, що "наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди".

Також Зеленський анонсував четверту зустріч радників, які працюють для реалізації Формули миру. Вона має відбутися в середині січня в Давосі.

"Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері. Ми цінуємо взаємодію з Канадою та вдячні за кожен прояв підтримки нашої держави, нашої незалежності", - підсумував президент України.

Допомога Канади Україні - останні новини

У грудні Канада заборонила імпорт російських діамантів та ювелірних виробів. В канадському уряді підкреслили, що РФ є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Канада передає Україні понад 9 мільйонів набоїв з гвинтівками. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

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