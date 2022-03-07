Власники закладу висловили свою підтримку українському президенту.

В Єрусалимі денацифікували місцевий паб під назвою "Putin".

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський.

Колишній Putin pub перейменували на Zelenskiy pub. Таким чином власники закладу висловили підтримку українському президенту Володимиру Зеленському, який очолив боротьбу України з російськими загарбниками.

Нагадаємо, що Ізраїль підтримує боротьбу України з російськими окупантами. Раніше президент України Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета виступити посередником у переговорах між Україною і Росією в Єрусалимі.

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