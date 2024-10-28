Метте Фредеріксен зазначила, що ситуація з безпекою у світі дуже змінилася.

Російська Федерація, ймовірно, не змогла б вести таку війну проти України впродовж понад 2,5 року без допомоги Китаю. Таку думку висловила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Як зазначила глава уряду Данії під час пресконференції з учасниками саміту "Україна – Північна Європа", також у Москви тісні відносини з Північною Кореєю та Іраном. І ця ситуація викликає серйозну стурбованість з точки зору глобальної безпеки.

"І ми повинні бути реалістами. Я не думаю, що Росія могла б почати таку повномасштабну війну в Європі і вести її понад 2,5 року без допомоги Китаю", – зазначила Метте Фредеріксен.

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При цьому вона наголосила, що ситуація з безпекою у світі дуже змінилася.

Співпраця РФ і Китаю

Завідувач кафедри політекономії в Американському інституті підприємництва Ніколас Еберштадт нещодавно написав у своїй колонці для WP, що Західним країнам потрібно активно готуватися, щоб протистояти альянсу Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю. За його словами, чотири агресивні диктатури співпрацюють у стратегічному плані, і їхня співпраця поглиблюється і стає дедалі більш узгодженою.

Раніше в Китаї заявили про готовність посилити співпрацю з Росією і Монголією. Прем'єр-міністр КНР Лі Цян запропонував створити тісніші зв'язки з цими країнами.

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