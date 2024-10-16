Зокрема Китай готовий зміцнювати торгівельні та енергетичні зв'язки з РФ.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян запропонував створити більш тісні зв'язки з Росією та Монголією. Про це він сказав під час зустрічі зі своїми колегами з цих країн - Михайлом Мішустіним і Л. Оюун-Ердене під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), передає Reuters.

"Китай готовий працювати з Росією і Монголією для подальшого зміцнення взаємної довіри, посилення координації та сприяння поглибленню ... тристоронньої співпраці", - сказав він.

У Reuters зазначили, що Монголія не є членом ШОС, а має статус держави-спостерігача з 2024 року. Однак Китай продовжує м'яко підштовхувати країну до приєднання до організації, яка складається з 10 країн.

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Також на окремій зустрічі з Мішустіним Лі зазначив, що Китай готовий зміцнювати торгівельні та енергетичні зв'язки з РФ.

Китай і Росія - останні новини

Раніше видання Reuters повідомляло, що Китай таємно збирає авто в Росії на заводах західних конкурентів. Відомо, що китайські автовиробники захопили більше половини авторинку Росії за обсягом продажів з того часу, як більшість західних конкурентів покинули країну через розпочату повномасштабну війну в Україні.

Водночас колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес заявив, що навіть Китай та Індія не зможуть підтримувати Росію, якщо вона застосує ядерну зброю. За його словами, російський диктатор більше використовує ядерну зброю для погроз, ніж справді готовий її застосувати.

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