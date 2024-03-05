Раніше західні ЗМІ опублікували заяву одного з чиновників, який звинуватив Каллас у тому, що вона "їсть росіян на сніданок".

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка є однією з найрізкіших критиків у ЄС російського лідера Володимира Путіна, дотепно відповіла на повідомлення у ЗМІ про те, що вона "їсть росіян на сніданок".

Раніше видання POLITICO навело у своїй статті висловлювання чиновника ЄС, який повідомив, що Каллас, можливо, не найкращий вибір для того, щоб стати наступним вищим дипломатом ЄС, тому що "чи дійсно ми поставимо на цю посаду когось, хто любить їсти росіян на сніданок?".

У відповідь на це Каллас виклала пост у соцмережі Х, дотепно спростувавши звинувачення про те, що вона починає свій день, "снідаючи росіянами".

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"Мій сніданок, дорогі читачі @POLITICOEurope", - написала Каллас, прикріплюючи фотографію свого сніданку. На фото миска мюслі з йогуртом і чорницею.

"Неясно, чи регулярно Каллас їсть мюслі, чи дійсно іноді їсть росіян. На фотографії Каллас за сніданком був зображений напій, хоча, на жаль, POLITICO не зміг підтвердити, чи є в її чашці гарячий лимон і мед, зелений чай... або сльози російського імперіалізму", - коментує POLITICO.

Ставлення Каллас до Росії

Каллас уже давно закликає інших лідерів ЄС не вагатися у своїй підтримці Києва. Зокрема, вона заявила, що країни Заходу мають розглядати всі можливості надання допомоги Україні, включно з відправленням військ. На її думку, готовність до такого кроку була б сигналом для президента РФ Володимира Путіна.

Раніше в РФ оголосили в розшук прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас і низку інших балтійських політиків.

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