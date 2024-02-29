У Естонії заппропонували обговорити подібне рішення за закритими дверима.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країни Заходу мають розглядати всі можливості надання допомоги Україні, включно з відправкою військ. На її думку, готовність до такого кроку була б сигналом для президента РФ Володимира Путіна.

"Всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну... Я думаю, що це (відправка військ, - УНІАН) також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо нічого"", - заявила вона у подкасті Politico.

За словами Каллас, такі рішення повинні бути обговорені "за закритими дверима". Водночас зараз, додає прем'єрка, союзники України повинні зосередитися на інших важливих питаннях, наприклад, закупівлі артилерійських боєприпасів, зокрема за межами Європи.

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Відправка військ союзників в Україну

У понеділок президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обговорював ідею відправки військ в Україну.

Більшість країн Європи одразу відкинули цю ідею і запевнили у відсутності планів допомагати Україні своїми військами. Однак були й ті, хто не сприйняв цю пропозицію так категорично.

"На полях битв України вирішується доля Європи. Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій і сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стоїть за вчорашньою зустріччю в Парижі, варта уваги", - заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Як писав Politico, заява Макрона свідчить про його намір перебрати на себе лідерство в Західному світі і очолити коаліцію країн, що підтримують Україну. Однак внутрішньополітична ситуація у самій Франції може стати йому на заваді.

Пізніше прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь пояснив, що країна може відправити своїх солдатів в Україну для "захисту певної кількості кордонів".

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