На її думку, так російський президент відчуває, що знаходиться в центрі уваги,

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів перестати дзвонити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Про це пише Euractiv.

На її думку, в телефонних розмовах з російським президентом немає ніякого сенсу.

"Якщо всі постійно телефонують йому, він не отримує повідомлення про те, що ізольований. Так що, якщо ми хочемо передати повідомлення "ви ізольовані", не дзвоніть йому - в цьому немає сенсу", - запропонувала прем'єр.

Каллас переконана, що завдяки дзвінкам Путін відчуває, що знаходиться в центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити.

"Але що ми з цього отримуємо? Я не бачу ніяких результатів, тому що після всіх цих переговорів трапилася Буча, трапився Ірпінь - ніяких ознак деескалації ми не бачимо", - додала вона.

Нагадаємо, що раніше Макрон пояснив, чому часто дзвонив Путіну після початку повномасштабної війни.

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