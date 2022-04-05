Еммануель Макрон пояснив, чому він часто телефонував Володимиру Путіну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент Франції також заявив, що не збирається відвідувати Київ, і назвав причину такого рішення.
Як передає портал Le Monde, Макрон в рамках передвиборної кампанії повідомив, що його країна не воює і ніколи на воювала з Російською Федерацією. Президент Франції не поділяє погляди Путіна, але завжди вів з ним діалог, незважаючи на протиріччя.
"Те ж я робив з початку війни, кожен раз на прохання президента України Зеленського. Оскільки він вважав збереження такого діалогу корисним", — повідомив Макрон.
Президент Франції готовий продовжувати розмовляти з Путіним, поки про це просить Володимир Зеленський і поки що його країна може допомогти в просуванні мирних переговорів.
Макрон також повідомив, що не збирається їхати до Києва. На його думку, візит буде безрезультативним і не принесе користі.
"Якщо я можу щось зробити і це буде мати ефект, я це зроблю", — підсумував Макрон.
Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну голова Франції дзвонив Путіну як мінімум вісім разів. За це його нещодавно розкритикував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Останній поставив Путіна в один ряд з Гітлером, Сталіним і Полом Потом.
Війна Російської Федерації проти України
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