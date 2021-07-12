Говорячи про смерть телеоператора Олександра Лашка, прем'єр сказав, що всі особи, які брали участь у насильстві, будуть покарані.

Прем'єр-міністр Грузія Іраклій Гарібашвілі назвав події останніх днів "черговою невдалою спробою змови проти держави".

Про це повідомляє "Грузія Online".

"Змова антидержавних і антицерковних сил не відбулася і ніколи не відбудеться в нашій країні", - зазначив він.

Говорячи про смерть телеоператора Олександра Лашка, Гарібашвілі сказав, що всі особи, які брали участь у насильстві, будуть покарані.

Прем'єр-міністр не повинен подавати у відставку, заявив депутат більшості парламенту Грузії Михайло Кавелашвілі, коментуючи події в Тбілісі 5-6 липня і смерть оператора Лексо Лашка.

За його словами, відповідальність за реагування на ці події взяло на себе МВС і потрібно дочекатися слідства і того, наскільки воно буде адекватним.

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Заворушення в Тбілісі 5 липня

5 липня грузинська організація ЛГБТ-активістів «Тбілісі Прайд» скасувала запланований Марш Гідності. Організатори заявили, що правоохоронці не можуть забезпечити безпеку і не реагують на епізоди насильства з боку радикалів, які виступають проти маршу.

Противники ЛГБТ-прайду поставили намети біля метро Руставелі, а надалі розібрали намети прихильників опозиції перед будівлею парламенту.

Проходили сутички між сторонами конфлікту. Повідомлялося, що противники ЛГБТ кинули вибуховий пристрій в офіс «Тбілісі Прайд», де в той момент перебували активісти і журналісти.

Заворушення відбувалися і 6 липня. Учасники акції розгорнули прапор ЛГБТ і пустили різнокольоровий дим. Їх противники кидали в опонентів каміння, петарди і скло.

З 11 липня біля будівлі парламенту проходить акція журналістів з вимогою відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі. Час для відставки йому було дано до сьогоднішнього полудня.

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Автор: Денис Прядко