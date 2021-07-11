Главі уряду дали час до ранку 12 червня.

У Тбілісі люди вийшли на протест після смерті побитого противниками ЛГБТ оператора телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Чоловік працював на акції ЛГБТ-активістів, яку силою зірвали радикали. Його жорстоко побили агресивні противники акції.

Журналісту провели операцію, а 8 липня виписали з лікарні. Сьогодні його знайшли мертвим у власній квартирі. Попередня причина смерті - тромбоемболія, спровокована каліцтвами.

Читайте такожНа Гаїті призначили тимчасового президентаАкція проходить під слоганом «Система вбиває! Виходь за життя!». У ній також взяли участь журналісти, правозахисники та політики.

Вони вважають, що влада повинна понести відповідальність за подію.

Також учасники зажадали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 червня.

«Гарібашвілі повинен піти у відставку, і ми, грузинські ЗМІ, даємо йому час до ранку», - заявила редактор газети «Хроніка+» Елісо Кіладзе.

Заворушення в Тбілісі 5 липня

5 липня грузинська організація ЛГБТ-активістів «Тбілісі Прайд» скасувала запланований Марш Гідності. Організатори заявили, що правоохоронці не можуть забезпечити безпеку і не реагують на епізоди насильства з боку радикалів, які виступають проти маршу.

Противники ЛГБТ-прайду поставили намети біля метро Руставелі, а надалі розібрали намети прихильників опозиції перед будівлею парламенту.

Проходили сутички між сторонами конфлікту. Повідомлялося, що противники ЛГБТ кинули вибуховий пристрій в офіс «Тбілісі Прайд», де в той момент перебували активісти і журналісти.

Заворушення відбувалися і 6 липня. Учасники акції розгорнули прапор ЛГБТ і пустили різнокольоровий дим. Їх противники кидали в опонентів каміння, петарди і скло.

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Автор: Людмила Жерновська