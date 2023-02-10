Очільниця уряду пробула на посаді 1,5 року.

Наталія Гаврилиця 10 лютого оголосила, що йде з посади прем'єр-міністра Молдови.

Як пише NewsMaker, про це вона повідомила на брифінгу. Голова уряду перерахувала досягнення свого Кабміну, зокрема, отримання Молдовою статусу кандидата на членство в ЄС, і зазначила, що її робота припала на період кризи.

"Після 1,5 років на посаді я оголошую про свою відставку. ... Я йду з почуттям виконаного обов'язку і спокійним серцем. Дорогі громадяни, закликаю вас залишатися солідарними, щоб перетворити Молдову на європейську державу", - наголосила вона.

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Гаврилиця також заявила, що її уряд не отримував належної підтримки.

"Якби в уряду Молдови було б вдома стільки ж підтримки, скільки в ЄС, в Брюсселі, ми б досягли більшого", — заявила прем'єр.

Президентка Мая Санду сповістила, що взяла до відома відставку прем'єр-міністерки, подякувала очільниці уряду за роботу. Санду пообіцяла запропонувати кандидата на посаду прем'єра після консультацій з парламентськими фракціями. Пізніше 10 лютого очікується брифінг за підсумками консультацій.

Уряд Наталії Гаврилиці

Президентка Майя Санду призначила Наталію Гаврилицю прем'єр-міністром 30 липня 2021 року. Уряд, очолюваний Гаврилицею, склав присягу 6 серпня 2021 року.

За цей час Кабінет Міністрів значно розширився – раніше міністрів було 9, стало 13.

Раніше Гаврилиця обіймала посаду міністерки фінансів (з 8 червня 2019 року до 14 листопада 2019 року) в уряді Маї Санду. Також Гаврилиця є віце-президентом партії "Дія і солідарність", яку заснувала Санду, була депутатом парламенту Молдови XI скликання.

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