Молдавські правоохоронці виявили диверсантів завдяки інформації, отриманій з Києва.

Україна дійсно передавала Молдові розвідінформацію про плани Кремля щодо захоплення влади в країні. Цю інформацію журналістам видання NewsMaker підтвердили в Службі інформації та безпеки Молдови.

"СІБ підтверджує, що, як на підставі інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і в результаті оперативної роботи служби, виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію і порушення громадського порядку", – заявили у відомстві.

Молдавські правоохоронці відмовилися розкрити подробиці, пославшись на секретність, порушення якої може зірвати проведення деяких оперативних заходів.

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В Адміністрації президента Молдови також підтвердили, що Майя Санду постійно підтримує зв'язок зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Наші компетентні органи працюють над забезпеченням безпеки країни і використовують всю інформаційну підтримку партнерів, щоб передбачити і запобігти будь-яким спробам підриву нашої держави", - заявили там.

Російські плани щодо Молдови

У четвер президент Зеленський під час візиту до Брюсселя розповів, що українська розвідка здобула плани Кремля щодо дестабілізації ситуації і захоплення влади в Молдові. Ці відомості Київ тут же передав Кишиневу.

Раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що їй нема про що говорити з російським керівництвом. Вона не бачить можливості підтримувати з РФ конструктивні відносини через повномасштабне вторгнення в Україну.

А ось у Москві прозоро натякають, що мають намір зайнятися Молдовою, як тільки у них буде така можливість.

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