Україна дійсно передавала Молдові розвідінформацію про плани Кремля щодо захоплення влади в країні. Цю інформацію журналістам видання NewsMaker підтвердили в Службі інформації та безпеки Молдови.
"СІБ підтверджує, що, як на підставі інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і в результаті оперативної роботи служби, виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію і порушення громадського порядку", – заявили у відомстві.
Молдавські правоохоронці відмовилися розкрити подробиці, пославшись на секретність, порушення якої може зірвати проведення деяких оперативних заходів.
В Адміністрації президента Молдови також підтвердили, що Майя Санду постійно підтримує зв'язок зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
"Наші компетентні органи працюють над забезпеченням безпеки країни і використовують всю інформаційну підтримку партнерів, щоб передбачити і запобігти будь-яким спробам підриву нашої держави", - заявили там.
Російські плани щодо Молдови
У четвер президент Зеленський під час візиту до Брюсселя розповів, що українська розвідка здобула плани Кремля щодо дестабілізації ситуації і захоплення влади в Молдові. Ці відомості Київ тут же передав Кишиневу.
Раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що їй нема про що говорити з російським керівництвом. Вона не бачить можливості підтримувати з РФ конструктивні відносини через повномасштабне вторгнення в Україну.
А ось у Москві прозоро натякають, що мають намір зайнятися Молдовою, як тільки у них буде така можливість.