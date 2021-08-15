За деякими даними, він відправився в Таджикистан.

Президент Афганістану Ашраф Гані зі своїми соратниками виїхав з країни.

Про це повідомляє Tolo News.

За їхніми даними, Ашраф Гані вже знаходиться не в Афганістані.

Таджицька медіагрупа "Азія-Плюс" повідомляє, що він у супроводі керівника своєї адміністрації Фазла Махмуд Фазлі і радника з нацбезпеки Хамдулли Мухіба відправився до Таджикистану.

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Сьогодні бойовики "Талібану" підійшли до Кабула і заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент заявив, що відмовиться від влади і забезпечить мирну передачу влади, а лідери бойовиків утрималися від штурму міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.

Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.

Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.

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Що таке "Талібан"?

"Талібан" - це ісламістський рух, що з'явився в Афганістані в 1994 році серед пуштунів. Він керував країною з 1996 по 2001 рік, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Після терактів 11 вересня 2001 року США почали контртерористичну операцію і за підтримки Північного альянсу скинули режим "Талібану". Ті пішли в підпілля і частково відступили в сусідній Пакистан.

У 2003 році Рада Безпеки ООН визнала талібів терористичною організацією.

Джо Байден ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити "вічні війни" США, згадуючи й операцію в Афганістані. До кінця серпня Штати збираються повністю вивести свої війська з країни.

Автор: Денис Прядко