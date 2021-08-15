Президент Афганістану погодився на мирну передачу влади, щоб уникнути штурму Кабула.

Бойовики радикального руху "Талібан" заявили про встановлення контролю над усією територією Афганістану.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.

Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.

Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.

Раніше бойовики руху "Талібан" захопили стратегічно важливе місто Джелалабад в Афганістані, після чого увійшли в Кабул.

Президент Афганістану погодився на мирну передачу влади, щоб уникнути штурму Кабула.

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Що таке "Талібан"?

"Талібан" - це ісламістський рух, що з'явився в Афганістані в 1994 році серед пуштунів. Він керував країною з 1996 по 2001 рік, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Після терактів 11 вересня 2001 року США почали контртерористичну операцію і за підтримки Північного альянсу скинули режим "Талібану". Ті пішли в підпілля і частково відступили в сусідній Пакистан.

У 2003 році Рада Безпеки ООН визнала талібів терористичною організацією.

Джо Байден ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити "вічні війни" США, згадуючи й операцію в Афганістані. До кінця серпня Штати збираються повністю вивести свої війська з країни.

Автор: Денис Прядко