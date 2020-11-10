Президент Азербайджану Ільхам Алієв підкреслив, що мирна угода з Вірменією не передбачає незалежного статусу Нагірного Карабаху. У зв'язку з цим він підняв на сміх прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна.
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Запис звернення Алієва доступний на Youtube, його переклад надало азербайджанське агентство Report.
"Хочу зазначити, довести до мого любого народу ще одне питання. Ви, напевно, звернули увагу на те, що в даній заяві немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху! Де ж вимоги вірменської сторони про те, що Нагірному Карабаху має бути надана незалежність? Коли я запропонував їм автономію, вони не погодилися, сказали, що ні, це - "незалежна держава".
Вони вже багато років живуть, як "незалежна держава" і повинні отримати незалежність від Азербайджану. Ані слова немає, Пашинян. Що ж сталося? Що це, Пашинян? Напевно, протягом багатьох років це залишиться притчею во язиціх. Що сталося, Пашинян, ти збирався прокласти дорогу в Джебраїл. Танцював, що ж зі статусом? Статус пішов до біса, провалився, розлетівся в пух і прах, немає його і не буде. Поки я є Президентом, не буде", - висловився Алієв.
Президент Азербайджану підкреслив, що Баку здобув велику політичну перемогу.
Мирна угода по Карабаху: що відомо
- Сьогодні вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі. Пашинян пояснив, що у нього не було іншого виходу, крім підписання Угоди про закінчення війни в регіоні.
- У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії і Туреччини.
- Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення і увірвалися в будівлю уряду Вірменії.
- Загострення конфлікту в Нагірному Карабасі почалося 27 вересня. 8 листопада Азербайджан оголосив про взяття стратегічно важливого міста Шуша в Нагірному Карабасі.
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