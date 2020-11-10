За словами прем'єра Вірменії, рішення було прийнято в результаті аналізу військової ситуації і на основі оцінок людей, які знайомі з військовою ситуацією.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у нього не було іншого виходу, крім підписання угоди про закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Про це Пашинян сказав у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook, передає ТАСС.

За його словами, це рішення було прийнято в результаті аналізу військової ситуації та на основі оцінок людей, які знайомі з військовою ситуацією.

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"Ми воювали проти терористів, Азербайджану і однієї з кращих армій НАТО - турецької. Ми приймали рішення, виходячи з положення на фронті. Це рішення прийнято на основі аналізу військової ситуації та порад людей, які краще за всіх знали, яке справжнє становище", - зазначив прем'єр Вірменії.

Пашинян додав, що був змушений піти на такий крок, і підкреслив, що всі зачинщики погромів у Єревані будуть суворо покарані.

"Не було іншого виходу, крім підписання заяви. Багато чого хочу вам сказати у зв'язку з цією ситуацією, але поки не можу, тому що мої слова піддадуть небезпеці військових, які перебувають зараз на своїх позиціях", - повідомив він.

"Деякі з погромників у Єревані були в Карабасі, але чомусь залишили свої позиції і втекли звідти. Серед них є і генерал. Офіційно заявляю, що всі зачинщики будуть покарані за всією суворістю закону", - сказав прем'єр.

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

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У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: Олександр Топчій