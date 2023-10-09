Нахале подякував аятоллі Алі Хаменеї, а також уряду та народу Ірану за підтримку палестинців.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі вітає "блискучі і вражаючі перемоги палестинського опору" (напад на Ізраїль) в телефонній розмові з лідером "Ісламського джихаду" Зіядом Нахале.

"Ви дійсно порадували ісламську спільноту цією новаторською і переможною операцією. Сіоністський режим занепадає, в той час як фронт опору підкорює вершини перемоги", - сказав Раїсі, пише The Times of Israel.

Зі свого боку, Нахале подякував аятоллі Алі Хаменеї, а також уряду та народу Ірану за підтримку палестинців.

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Війна в Ізраїлі - позиція Ірану

Доповідь з'явилася після того, як Іран відкинув звинувачення у своїй причетності до атаки ХАМАС. Іран зробив підтримку Палестинської справи центральним елементом своєї зовнішньої політики після Ісламської революції 1979 року і був однією з перших країн, яка привітала руйнівний раптовий напад Хамасу в суботу. Відомо, що Нахале знаходиться в тісному контакті з іранським керівництвом, яке постачає зброєю і фінансує терористичні угруповання "Хамас" і "Ісламський джихад".

Президент України Зеленський пов'язав Іран з вторгненням в Україну і нападом на Ізраїль, заявивши, що Іран "не може сказати, що він не має ніякого відношення до того, що відбувається в Україні", якщо він продає Росії безпілотники "Шахед", і що він не може стверджувати: це не має ніякого відношення до того, що відбувається в Ізраїлі", якщо його офіційні особи заявляють про підтримку ХАМАС.

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