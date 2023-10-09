При цьому Іран не приховує, що підтримує, фінансує і озброює бойовиків.

Тегеран відхрестився від причетності Ірану до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль вранці 7 жовтня. З відповідною заявою виступили в місії Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН), повідомляє Reuters.

"Рішучі заходи, прийняті Палестиною, є цілком законним захистом проти семи десятиліть гнітючої окупації і жахливих злочинів, скоєних нелегітимним сіоністським режимом. Ми рішуче виступаємо на підтримку Палестини, проте ми не беремо участі в прийнятті Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони приймаються виключно самою Палестиною", - йдеться в даній заяві.

Успіх "операції" бойовиків ХАМАС в місії Ірану в ООН пояснили її несподіванкою, яка призвела до "найбільшого провалу" Ізраїльських служб безпеки:

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"Вони намагаються виправдати свій провал і пов'язати його з розвідувальними потужностями Ірану і його оперативним плануванням. Їм (Ізраїлю) дуже важко змиритися з тим, що у розвідувальному співтоваристві розповідають про те, що вони зазнали поразки від палестинського угруповання".

Як пише Reuters, Іран не приховує, що підтримує, фінансує і озброює ХАМАС, як і бойовиків з палестинського ісламського джихаду.

ХАМАС застав зненацька Ізраїль

Раніше повідомлялося, що застати Ізраїль зненацька бойовикам ХАМАС дозволила ретельна багаторічна кампанія обману дозволила ісламістському угрупованню ХАМАС.

"ХАМАС використовував безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції", - говорилося у повідомленні.

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