За словами Масуда Пезешкіана, Тегеран "готовий сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів".

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан прагнув переговорів із Заходом щодо війни Росії проти України, він заперечуває надання ракет Москві, яку він засуджував за "агресію" під час конфлікту. Про це він сказав під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє The Guardian.

"Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", – сказав Пезешкіян.

Видання нагадує, що раніше цього місяця США звинуватили Іран у передачі балістичних ракет Росії для війни в Україні, Тегеран ці звинувачення заперечує.

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"Пезешкіан, реформіст, який був несподівано обраний у липні, дав зрозуміти, що його уряд готовий розглянути можливість відновлення переговорів щодо своїх ядерних програм", - пише ЗМІ.

Співпраця Ірану з Росією - останні новини

Іран не дав Росії пускові установки під передані ракети малого радіусу дії. Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела – європейського дипломата, представника європейської розвідки та чиновника США.

Так, за словами американця, станом на початок вересня, коли стало відомо про факт поставки ракет, Іран не поставив росіянам пускові установки. Представник європейської розвідки додав, що вони і не очікують, що Іран надасть росіянам пускові установки.

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