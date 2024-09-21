Експерти називають дві ймовірні причини цього.

Нещодавно Іран передав Росії певну кількість ракет малого радіусу дії. Однак поставка не включала власне пускові установки для них. Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела – європейського дипломата, представника європейської розвідки та чиновника США.

Так, за словами американця, станом на початок вересня, коли стало відомо про факт поставки ракет, Іран не поставив росіянам пускові установки. Представник європейської розвідки додав, що вони і не очікують, що Іран надасть росіянам пускові установки.

Два експерти повідомили Reuters, що пускові установки не були надіслані з кількох імовірних причин. Одна з них полягає в тому, що Росія ймовірно планує створити власні машини під ці ракети. За іншою версією затримуючи поставку пускових установок, Іран залишає простір для переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості.

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Фабіан Хінц, експерт з Міжнародного інституту стратегічних досліджень з іранських ракет, сказав, що він не може підтвердити, що Тегеран затримав пускові установки. Для запуску балістичних ракет потрібні спеціально розроблені пускові установки.

За словами Хінца, однією з причин, чому Іран не надіслав пускові установки, може бути те, що цивільні вантажівки, які Іран модифікував для запуску цих та інших ракет, недостатньо надійні, щоб працювати на складному східноєвропейському ландшафті та ще й в умовах української зими.

За його словами, Іран модифікує вантажівки, виготовлені Mercedes та іншими компаніями, і перетворює їх на пускові ракетні установки, які легко маскуються. На думку експерта, Росія може модифікувати власні військові вантажівки, щоб з них запускати ці ракети.

"Комерційна стандартна вантажівка Mercedes не настільки здатна проїхати по бездоріжжю", — сказав він.

Іран поставив ракети росіянам

Як писав УНІАН, 6 вересня західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії кілька сотень "балістичних ракет малого радіусу дії". Йдеться про ракети Fath-360, які б'ють приблизно на 100 км і за своїми сукупними характеристиками близькі до реактивних снарядів GMRLS, які запускаються установками HIMARS.

За кілька днів після цього США запровадили новий пакет санкцій проти Ірану за поставку безпілотників і ракет в Росію. В Ірані відверто посміялися з американських санкцій через їхню неефективність.

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