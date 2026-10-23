Президент Румунії зробив важливе попередження про плани РФ

Він стверджує, що члени НАТО дійшли висновку про необхідність кращої підготовки.

Росія прагне ескалації війни в Україні, а не її припинення. Таку заяву зробив президент Румунії Нікушор Дан в ефірі Bloomberg.

На його думку, про це свідчить зростаюча кількість провокацій з боку Кремля всередині Європейського Союзу.

"Росіяни намагаються загострити ситуацію, спровокувати всі європейські країни. Нам не потрібно вплутуватися в цей процес ескалації", - заявив Дан.

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Він стверджує, що члени НАТО дійшли висновку про необхідність кращої підготовки, "щоб відповісти на цю провокацію та зберігати спокій".

Зазначається, що хоча румунський лідер сподівається, що президенту США Дональду Трампу вдасться виступити посередником у переговорах між двома сторонами, він не вважає, що Росія готова до миру.

За його словами, держави ЄС, включаючи Румунію, прагнуть деескалації, одночасно готуючись до гібридних атак з боку Москви, зокрема вторгнень безпілотників, кібератак та дезінформації.

"Ми хочемо зберігати спокій і збивати безпілотники, які вторгаються на нашу територію та в наші територіальні води", - сказав Дан.

Переговори щодо України

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський лідер Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням війни Росії проти України.

На його думку, переговорний процес просувається повільніше, ніж хотілося б. Першочерговим завданням Вітакер назвав зупинити загибель людей, домогтися припинення вогню, а потім домовитися про остаточне врегулювання та мирну угоду.

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