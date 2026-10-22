У Трампа заявили, що переговори про припинення війни в Україні просуваються 'болісно повільно'

Вітакер зазначив, що навіть короткочасне припинення бойових дій - на день, тиждень чи місяць - було б позитивним кроком, а постійне припинення війни стало б значним досягненням.

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський лідер Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням війни Росії проти України. Про це повідомляє "Голос Америки".

На його думку, переговорний процес просувається повільніше, ніж хотілося б.

Першочерговим завданням Вітакер назвав зупинити загибель людей, досягти припинення вогню, а потім домовитися про остаточне врегулювання та мирну угоду.

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"Президент Трамп визначив, що гине надто багато людей, надто багато жертв. ... Масштаби руйнувань катастрофічні", - сказав постпред.

Він зазначив, що навіть короткочасне припинення бойових дій - на день, тиждень чи місяць - було б позитивним кроком, а постійне припинення війни стало б значним досягненням.

Вітакер констатував, що у переговорному процесі сторони наближаються до врегулювання, хоча "болісно повільно".

"Гадаю, ми наближаємося до мети, хоча, безумовно, цей процес просувається болісно повільно", - додав представник США при НАТО.

Переговори по Україні

Раніше лідер РФ Володимир Путін заявив, що Росія та США домовилися відновити тристоронні контакти, а заразом розповів про "генетичні дослідження", які показали, що "росіяни та українці - це один народ".

За його словами, сторони обговорюватимуть безпеку Росії та України після виходу на мирну угоду, "причому в остаточному варіанті, а не через призупинення бойових дій на якийсь короткий проміжок часу".

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