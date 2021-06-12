Країна першою у світі узаконила біткоїн як платіжний засіб.

Президент Сальвадору Наїб Букеле доручив компанії LaGeo почати майнінг за рахунок дешевої відновлюваної енергії вулканів.

Про це Букеле написав на своїй сторінці у Twitter.

"Щойно проінструктував президента LaGeo (наша державна геотермальна електрична компанія) представити план пропозиції об'єктів для видобутку біткоїнів з використанням дуже дешевої, 100% чистої, 100% відновлюваної і з нульовим викидом енергії з наших вулканів", - повідомив глава республіки.

Сальвадор нерідко називають краєм озер і вулканів, адже основна частина його території - це вулканічне нагір'я, над яким здіймаються дві паралельні лінії вулканів: північна зі згаслих та південна - з діючих.

За словами Букеле, інженери вже працюють над новою свердловиною, яка повинна забезпечувати вироблення приблизно 95 МВт за рахунок 100% чистої геотермальної енергії вулканів.

"Починаємо проектувати навколо неї повноцінний хаб для майнінгу біткоїнів", - написав президент.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋



Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.



What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021

Сальвадор першим у світі узаконив біткоїн

Раніше парламент Сальвадору проголосував за визнання біткоїнів платіжним засобом. Для створення інфраструктури під платежі у біткоїнах буде відведено 90 днів.

За словами президента Букеле, ухвалений закон зобов'яже всі підприємства приймати біткоїн для оплати товарів або послуг. Уряд виступатиме опорою для організацій, які не бажають брати на себе ризик через нестабільний курс криптовалюти.

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Переклад: Катерина Комолова