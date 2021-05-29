Видобувачів криптовалюти зрештою теж знайшли за що притягнути до відповідальності.

Поліція англійського Уест-Мідлендса була впевнена, що вистежує наркоторговців і ферму з вирощування канабісу, проте потрапила на секретну ферму з видобутку біткоїнів.

Правоохоронці влаштували рейд у місцевій промзоні, де, як очікувалося, виробляли марихуану, пише BBC. Але замість теплиць з коноплями виявили близько сотні комп'ютерів для майнінгу.

Спочатку увагу поліції привернули повідомлення про багатьох людей, які відвідують той район, а поліцейський дрон вловив велику кількість теплового випромінювання від будівлі. За всіма ознаками правоохоронці очікували знайти там ферму марихуани.

З'ясувалося, однак, що й криптоферму є за що притягнути до відповідальності. Правоохоронці виявили незаконне підключення до електромережі: майнери вкрали електроенергії на тисячі фунтів.

Комп'ютерне обладнання поліція в результаті вилучила, але нікого не затримувала.

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Переклад: Катерина Комолова