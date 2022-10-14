Емомалі Рахмон заявив, що його країна багата на ресурси і заслуговує на повагу.

Таджикистан — це багата на ресурси країна зі своєю історією, яка заслуговує поваги від Росії, як головного стратегічного партнера. РФ не повинна ставитися до країн Центральної Азії, як за часів колишнього Радянського Союзу.

Такі заяви зробив президент Таджикистану Емомалі Рахмон на саміті "Центральна Азія – Росія".

"Зараз чомусь на якийсь нещасний форум в Таджикистані ми благаємо, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні. На рівні заступників міністрів. Оце Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. У нас навчається 2,5 млн школярів російської мови. Але з нас зробили, що ми малі народності. Так, нас не 100-200 млн. але у нас є історія, яку ми любимо. Ми хочемо, щоб нас поважали", — заявив Рахмон.

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За словами президента, Таджикистан володіє багатими запасами ресурсів. У державі розвивається кольорова металургія, є поклади дорогоцінних металів і стратегічна військова сировина. Рахмон хоче, щоб Таджикистан поважали "на рівні африканських держав".

"Я до вас [Путіна] звертаюся, щоб не було політики по відношенню до Центральної Азії, як у колишньому Радянському Союзі. У кожної країни є свої проблеми, питання, традиції і звичаї. Треба знайти золоту середину і працювати з кожною республікою окремо", — підсумував Рахмон.

Відносини Росії і Таджикистану: що відомо

Країни пов'язані торговельними відносинами, а РФ для Таджикистану виступає головним стратегічним партнером. Вони також входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

В ОДКБ не збираються вступати у війну проти України. "В цілому зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій, і колективна безпека забезпечується в межах цих територій. Таким чином, питання участі ОДКБ в зоні російсько-українського конфлікту на порядку не стоїть", — заявили в організації.

За словами військового експерта Олега Жданова, Росія просить у Таджикистану зброю для продовження агресивної війни проти України. Однак поки невідомо, чи надасть держава її.

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