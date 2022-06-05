Таджикистан заявив, що Киргизстан порушив угоду не вводити регулярні війська у прикордонні райони.

У суботу, 4 червня, Таджикистан звинуватив сусідній Киргизстан у провокуванні нового прикордонного зіткнення.

Кордон між двома країнами, обидві з яких мають російські військові бази та тісно пов'язані з Москвою, погано демарковано. У МЗС Таджикистану заявили, що в п'ятницю киргизькі військовослужбовці навмисно і незаконно перетнули кордон в районі села Ворух, передає Reuters.

Коли таджицькі прикордонники наказали піти, киргизькі війська відмовилися і відкрили вогонь. Таджицькі прикордонники відкрили вогонь у відповідь, після чого обидві сторони все ж домовилися про припинення вогню.

Таджикистан заявив, що Киргизстан порушив угоду не вводити регулярні війська у прикордонні райони. Це, за його словами, "неприйнятний крок, що веде до різкого загострення ситуації на кордоні".

Раніше, в цьому квітні, обидві країни вже домовилися відвести частину сил від кордону після того, як прикордонники влаштували за день дві перестрілки.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше 49 людей загинули під час бойових дій у квітні 2021 року. Тоді вони розвинулися з аналогічного прикордонного зіткнення.

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