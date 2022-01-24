"За" кандидатуру нідерландського проросійського представника Кокса проголосувало 164 члена ПАРЄ.

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса.

Результати голосування оголосили сьогодні в рамках зимової сесії Асамблеї у Страсбурзі. Трансляція засідання відбувається на сайті ПАРЄ.

Також за посаду президента змагалася керівник Постійної делегації Верховної Ради України, народний депутат від фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, але вона не набрала достатню кількість голосів.

Усього в голосуванні взяло участь 249 членів ПАРЄ. Недійсними визнано 5 бюлетенів. Для перемоги треба було набрати не менше 123 голоси.

"За" кандидатуру нідерландського проросійського представника Кокса проголосувало 164 члена ПАРЄ, а "за" Мезенцеву - 80.

Таким чином Кокса оголосили обраним президентом ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, раніше президентом Парламентської асамблеї Ради Європи був представник Бельгії Хендрік (Рік) Дамс. Його обрали 27 січня 2020 року.

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