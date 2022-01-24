Дебати з цього питання мають відбутися у середу, 26 січня.

У Парламентській асамблеї Ради Європи розпочали процедуру оскарження повноважень делегації депутатів Державної думи Російської Федерації.

Трансляція засідання відбувається на сайті ПАРЄ.

Литовський депутат Емануеліс Зінгеріс заявив, що хоче оскаржити повноваження російської делегації на правових підставах, оскільки попередні парламентські вибори в Росії, які відбулися у вересні 2021 року, за його словами, "не були вільними і справедливими", і тому, на думку литовського депутата, "російська делегація не є легітимною".

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Також він сказав, що російська делегація не виконує резолюції, які раніше ухвалювалися ПАРЄ і стосувалися окупації українських і грузинських територій, та рішення щодо захисту прав людини.

Депутат нагадав, що нещодавно в Росії ліквідували визнане міжнародною спільнотою міжнародне товариство "Меморіал", а російський уряд отруїв і ув'язнив опозиційного критика Олексія Навального.

Учасники зимової сесії ПАРЄ підтримали оскарження Зінгеріса. Відповідна пропозиція отримала підтримку необхідної кількості членів сесії від не менше 5 різних національних делегацій.

Комітет з правил процедури, імунітетів та інституційних питань повинен підготувати думку з цього приводу. Моніторинговий комітет повинен відзвітувати впродовж 24 годин. Дебати з цього питання мають відбутися у середу, 26 січня.

Членкиня Постійної делегації Верховної Ради України, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук теж виступила з оскарженням повноважень російської делегації на основі процедурних підстав.

Вона заявила, що у Росії обрання депутатів за списками політичних партій на загальнонаціональних виборах до Державної думи включають голоси з незаконно окупованої і анексованої території Криму.

Оскарження Кравчук теж отримало необхідну кількість голосів.

Нагадаємо, сьогодні у Страсбурзі відкрилася зимова сесія ПАРЄ, яка триватиме до 28 січня.

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