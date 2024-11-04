В Республіці Карелія знайшли мертвим російського окупанта Андрія Ткаченка, який був одним із близьких соратників очільника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як пише російський Telergam-канал ВЧК-ОГПУ, Ткаченко брав участь у війні проти України до літа цього року. У жовтні він разом з друзями та восьмирічним сином приїхав в регіон на риболовлю. 28 жовтня Ткаченко з другом та сином вийшли на катері на озеро Сегозеро, вони перебували за 400 метрів від берега:

"Незабаром на берег випливла перелякана дитина (вона перебуває в шоці), туди ж трохи пізніше винесло тіло друга Ткаченка".

У неділю, 3 листопада, рятувальники знайшли тіло Ткаченка в акваторії озера. За даними канала, чоловік виконував для Пригожина "найбільш тіньові" завдання. Наприклад, він курирував низку спеціальних проєктів в Африці, а також стежив за сім'єю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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Ткаченка спіймали під час стеження за зятем Лаврова. Йому погрожували звинуваченням у державній зраді, тому він почав свідчити проти Пригожина та голови його служби безпеки Олександра Малолетка. Ім'я очільника "Вагнера" зі справи просто "викинули", а от його "праву руку" притягнули до відповідальності. Після цього він обіцяв помститися Ткаченку.

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